إعلاميون وكتاب عرب. .. محمد بن زايد قائد يتدفق طموحاً وعطاء

المصدر: د ب ا

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بارك إعلاميون وكتاب عرب انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدين أن سموه قائد يتدفق طموحاً وعطاء وسمواً".

وصرحت الإعلامية السورية ناهد بنت أنور التادفي عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عبر الإنترنت أن "المجد يتألق ويتجمل بسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العطرة المشرقة في سماء الإنسانية والعطاء بلا حدود".

وأضافت: "كرّس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، حياته وجهده ووقته لبناء قاعدة متينة للبناء والتطوير، من خلال طموحه وتطلّعه الدائم للنهضة على كل المستويات واستطاع أن يرسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد الإعلامي السعودي عبد العزيز السنيد المذيع في قناة الاخبارية السعودية والمنسق الإعلامي لمجلس الشباب العربي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، طوال مسيرته على بناء الجندي الإماراتي تعليماً وتدريبا عاليا ورفيعا وتأهيل القوات المسلحة لتكون واضحة الملامح وباهرة الإنجازات عدة وعتاداً وقوة ضاربة في وجه كل من يتربص بالإمارات.

وأضاف السنيد لـ ( د. ب. أ ): "نفخر بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية المتينة بين الإمارات والسعودية، التي يرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ".

فيما قال الدكتور علي محمد النابوده رئيس سلسلة شموغ أضاءت فضاء الخليج لـ (د. ب. أ) إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، يؤمن بأن الإنسان والفرد يبقى هو المنطلق، وهو القاعدة التي تحرّك وتعمل وتوجّه وتحقق النجاحات، وأن بناء الأفراد أولوية مفردات النجاح في مسيرة دولة الإمارات.

فيما أكد الدكتور عمار بن حسن الرئيس التنفيذي لشركة جولد ستارز للعلاقات العامة أن " صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، قائد عظيم تمكن على المستوى العربي من بناء علاقات وطيدة مع الدول العربية"، مشيدا بدور سموه البارز في توفير أقصى درجات الأمان والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وتوقع حسن لـ ( د. ب. أ ) أن تمضي الإمارات في ظل قيادة سموه لتعمل لخير الإنسانية، وتقيم علاقات متوازنة مع دول العالم.

بينما قال المفكر المصري أحمد رزق الرئيس التنفيذي لتحالف الشرق الأوسط للابتكار والاستشارات إن "مآثر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، خالدة خلود الزمن .. عنوانها، دولة تسمو بقائدها، وقائدٌ يتربّع على قمة هرم المجد، ويحمل همّ الأمة لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة به ومعه رحلة الشموخ".

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