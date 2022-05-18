إنجازات «ديوا» في الصحة والسلامة المهنية تعكس نجاح التجربة الإماراتية

المصدر: البيان

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تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لضمان التوازن بين مقومات الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وخلال فترة جائحة (كوفيد- 19) وتداعياتها، أسهمت خطط الهيئة المتكاملة الخاصة بإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال في ضمان مواصلة عمل الهيئة كالمعتاد، واستمرارية تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الكفاءة والتوافرية والاعتمادية والموثوقية. وحافظت الهيئة على سير عملها بنسبة 100% دون تسجيل أي حالات انقطاع في توفير إمدادات الكهرباء والمياه لجميع سكان إمارة دبي خلال هذه الفترة.

واتخذت الهيئة جملة من التدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وأسهمت البنية التحتية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة في إتاحة المجال أمام جميع المعنيين الحصول على كافة خدمات الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي. كذلك أدت البرامج التدريبية التي اجتازها الموظفون على مدى السنوات الماضية لاستخدام الأدوات والوسائط التقنية، دوراً جوهرياً في تمكين الهيئة من دعم جهود إمارة دبي لتجاوز الظرف الاستثنائي العالمي في مواجهة الجائحة، من خلال الوقوف صفاً واحداً وتعاضد جميع فئات المجتمع، وتبني قيماً إنسانية مشتركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في مكافحة جائحة (كوفيد- 19)، ونفخر بأن نكون من أوائل الدول تعافياً من آثار الجائحة، وذلك بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، والاستراتيجية الوطنية المتبعة لضمان أعلى مستويات التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، وحماية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار. ونواصل في هيئة كهرباء ومياه دبي الالتزام بجميع التدابير اللازمة لنستكمل مسيرة التعافي والعودة لممارسة حياتنا الطبيعية بشكل كامل، كما نحرص على مواصلة تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتنا في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام، في إطار سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة التي نلتزم من خلالها بالتطبيق الفاعل لأنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة لتوفير خدماتنا وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والتوافرية."

وأضاف معاليه: "تتبنى الهيئة أنظمة وبرامج ذكية تسهم في تعزيز الاستدامة والإنتاجية والصحة والسلامة، اعتماداً على أحدث التقنيات الإحلالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحرص على ضمان صحة وسلامة موظفيها في مكان العمل وتزويدهم بحلول نوعية وأحدث التقنيات والأدوات التي تساعدهم على أداء المهام الميدانية بسهولة ويسر، وفق أعلى المعايير العالمية. ولدى الهيئة كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة. وعلى الرغم من المشاريع العالمية العملاقة التي تنفذها الهيئة إلا أنه لم يسجل حتى الآن ولله الحمد أي إصابات بشرية."

وتوفر الهيئة بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء من خلال التدريب المستمر للارتقاء بأنظمة الصحة والسلامة وتحسين الكفاءة الانتاجية والتشغيلية، إضافة إلى تعزيز وعي المجتمع بأحدث معايير وإجراءات الصحة والسلامة لتصبح ممارسات إيجابية يتبناها جميع أفراد المجتمع في مختلف مجالات حياتهم في إطار مسؤوليتها تجاه موظفيها ومتعامليها وشركائها والمجتمع بشكل عام، وحرصها على ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة.



حملات توعوية وتدريبية

نظمت الهيئة عدة حملات توعوية وتدريبية افتراضية عبر منصاتها المختلفة، لتعزيز وعي موظفيها حول سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم في ظل انتشار جائحة كورونا (كوفيد- 19)، وضمان مواصلة تقديم جميع خدماتها وفق أعلى المعايير العالمية. وأقامت الهيئة 70 ورشة عمل توعوية و54 جلسة استشارية عبر الإنترنت، بمشاركة 1145 موظف، كما نشرت من خلال منصات الاتصال الداخلي جملة من المواد التوعوية لتعريف موظفيها بالقواعد الإرشادية والإجراءات الاحترازية والوقائية وممارسات الصحة والسلامة التي أوصت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي. كذلك أطلقت الهيئة 344 برنامج تدريبي ودورة تعليمية لمتابعة تطوير وتدريب الموظفين والمحافظة على معايير التميز التي تتبناها الهيئة، حتى خلال الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة.

أسبوع الصحة والسلامة

في إطار سعيها لتعزيز الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية لدى الموظفين والمتعاملين والشركاء، أقامت الهيئة في ديسمبر 2021 "أسبوع الصحة والسلامة الداخلي" التاسع عشر، وتضمن فعاليات متنوعة شملت محاضرات توعوية وأنشطة حضورية وافتراضية ومسابقات تفاعلية متنوعة حول مختلف موضوعات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التعريف بأحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، وإجراءات الصحة والسلامة في قطاع المؤسسات الخدماتية. وتنظم الهيئة أسبوع الصحة والسلامة سنوياً للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في جميع مشروعاتها وعملياتها، وليكون موظفو الهيئة على اطلاع بأحدث الأنظمة والمستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة وفق أعلى مستويات التميز والجودة.

نظمت الهيئة في نوفمبر 2021 أسبوع الصحة والسلامة الخارجي الرابع عشر. وتضمن الأسبوع أنشطة تفاعلية افتراضية مبتكرة وألعاب تعليمية لطلاب المدارس والجامعات لمساعدتهم على التعرف إلى أحدث إجراءات ومعايير الصحة والسلامة، إضافة إلى المشاركة في مسابقات إلكترونية، باللغتين العربية والإنجليزية، للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب تعريف أفراد المجتمع بإجراءات السلامة في المنزل في حالات الطوارئ مثل الحرائق وحالات تسرب المياه، ونصائح من خبراء متخصصين في مجال السلامة المهنية والتغذية، إضافة إلى شرح لمبادئ الإسعافات الأولية، وغيرها.

جوائز عالمية

تكللت جهود الهيئة في ضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع المعنيين عن فوزها بجوائز عالمية مرموقة، مما يدعم سجلها الحافل بالإنجازات، ويرسخ نجاح التجربة الإماراتية الرائدة في مجال المحافظة على صحة وسلامة وأمن كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الطيبة. وأثمر وضع الهيئة لصحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء على رأس أولوياتها عن فوزها بالفئة الماسية خلال الدورتين الأولى والثانية من "جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال 2021، حيث حصدت الهيئة "جائزة التعامل مع كوفيد-19"، وجائزة الصحة والسلامة. كما نجحت الهيئة في الارتقاء من النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (OHSAS 18001:2007) إلى النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية (أيزو 45001:2018). وكانت الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني الخاصة بتدابير الوقاية من فيروس كوفيد-19. كذلك فازت بالجائزة الذهبية عن فئة الرفاهية والصحة، ضمن الجائزة الدولية لتميز الأعمال 2020. كما حصدت وللمرة الرابعة عشرة جائزة "سيف الشرف في الصحة والسلامة" التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني. وأيضاً نالت عام 2019 جائزة أفضل الأعمال (Best Business Awards)، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة.

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