جلسة للوطني الاتحادي لتأبين فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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انطلقت أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، اليوم لأربعاء، لتأبين فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"، وذلك بقاعة زايد في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

ويتضمن جدول أعمال جلسة التأبين القاء كلمة لمعالي صقر غباش رئيس المجلس، وكلمة لمعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وكلمات لأصحاب المعالي والسعادة كل من: سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان الدائمة.

وسيصدر عن المجلس الوطني الاتحادي بيانا بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دقائق قليلة وتنطلق أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، لتأبين فقيد الوطن المغفور له #الشيخ_خليفة_بن_زايد_آل_نهيان طيب الله ثراه"، وذلك بقاعة زايد في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس. @fnc_uae pic.twitter.com/OBXlpErdWF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2022

#المجلس_الوطني_الاتحادي، يقف دقيقة صمت لتأبين فقيد الوطن المغفور له الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان "طيب الله ثراه"@fnc_uae pic.twitter.com/W4Gk0l0cEm — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 18, 2022

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