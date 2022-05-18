«اجتماعية الوطني» تناقش مشروع قانون «تنظيم دور العبادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري رئيسة اللجنة، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وعائشة محمد الملا، ومحمد عيسى الكشف، ومريم ماجد بن ثنية، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

كما حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها بشأن مشروع القانون الذي يتكون من 35 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

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