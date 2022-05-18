«موديز» تتوقع استمرار جهود التنوع الاقتصادي

المصدر: دبي- سيد صالح

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توقعت وكالة موديز لخدمات المُستثمرين «موديز»، أن تستمر حكومة الإمارات إلى حد كبير في انتهاج نفس سياساتها في مختلف المجالات بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.

وعلقت «موديز» على انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة. وقال كريستيان فانغ، نائب رئيس ومحلل أول لدى «موديز»: «نتوقع استمرارية واسعة النطاق في السياسات التي تنتهجها حكومة الإمارات بعد انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيساً للدولة. ومن المُرجّح بصفة خاصة أن تواصل حكومة الإمارات جهود التنويع الاقتصادي لخفض اعتماد اقتصادها على عائدات الصادرات الهيدروكربونية. وتشمل هذه الجهود المساعي الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز دولي رئيس للتجارة، النقل والخدمات المالية، وتوسيع نطاق المصادر غير الكربونية للإيرادات. وفي إمارة أبوظبي، نتوقع أن تستمر أيضاً مبادرات التنوع الاقتصادي».

وأضاف فانغ: «وبمرور الوقت، فمن شأن التطبيق الفعال لجهود التنوع أن يُعزز مرونة الخصائص الائتمانية لدى حكومة الإمارات، وكذلك في أبوظبي، بمواجهة المخاطر التي قد تنجم عن التحول من اقتصاد الكربون إلى افتصاد متنوع».

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