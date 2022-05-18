«تنفيذي الشارقة»: محمد بن زايد سيكمل مسيرة الدولة الحضارية

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيكمل المسيرة الحضارية للدولة، على خطى المؤسّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقائد التمكين، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كما أعرب عن عميق الحزن وبالغ الأسى الذي ألم بشعب الإمارات وقيادته والأمتين العربية والإسلامية بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي برحيله فقد العالم قائداً شهدت له كل المحافل والمواقف بالرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة والحرص الكبير على المجالات الإنسانية والتنموية محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

واستذكر المجلس في بداية اجتماعه مآثر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومسيرته الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من 50 عاماً في خدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ وحرص كبير على تنمية الوطن والنهوض به، وتوفير احتياجات المواطنين من خلال تلمسها والمبادرة لتقديمها في كل إمارات الدولة، وهذا ما تحقق للدولة في عهده، رحمه الله، تنمية شاملة ورفاه معيشي ومستوى متقدم للدولة في كل المؤشرات.

كما أكد المجلس أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، حفظه الله، يعد خير خلفٍ لخير سلف، وسيكمل سموه المسيرة الحضارية للدولة على خطى مؤسس الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وقائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، ولسموه التاريخ المشهود في خدمة الوطن وحرصه الدائم على مواطنيه وسعيه لتطوير كل المجالات والقطاعات برؤية مميزة ومبادرات رائدة، وبارك المجلس لصاحب السمو رئيس الدولة راجين من المولى سبحانه أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله والتي شملت متابعة المشروعات العامة للحكومة وسير العمل فيها، ومستوى الخدمات الحكومية وخطط تطويرها، وتحديث الأنظمة التشريعية من خلال قوانين وقرارات ولوائح تواكب التقدم في كل المجالات.

وأصدر المجلس القرار رقم «13» لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في الشارقة، وتضمن القرار مختلف الأحكام والمواد القانونية التي تنظم المهنة من حيث اشتراطات الترخيص ومزاولة المهنة والتزاماتها، واختصاصات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تطبيق أحكام القرار.

حوكمة

واعتمد المجلس برنامج إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة، الذي يهدف إلى إدارة البيانات وفق منهجية شاملة وإطار عملي يعالج بدوره دورة حياة البيانات، ويتضمن إنشاء هيكلية تشغيلية على مستوى الإمارة، وحصر وتحديد جميع أصول البيانات الحكومية، وتقييم القيمة الرقمية لمكونات البيانات وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في الشارقة.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تمهيداً لإصداره.

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