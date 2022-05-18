محمد بن زايد.. قائد عاشق للتراث وحريص على صون الهوية

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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كثيرة ونوعية هي جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي يركز فيها على صون التراث الوطني وصون مكونات ومفردات هويتنا وترسيخ اعتزاز شبابنا بثقافتهم وموروثهم بالتوازي مع تميزهم في حقول العمل والإبداع العصري، وذلك حرصاً من سموه على جعل أصالة الموروث والتاريخ الحضاري لدولة الإمارات خير زاد وسند في مسارات النجاحات والإنجازات المحققة في الواقع الراهن وتلك المخطط لها في المستقبل. كما أن سموه لا يتوقف عن التوجيه بتبني أفضل برامج العمل وإطلاق الخطط والمبادرات المتخصصة، غاية حماية وحفظ وتعزيز ونقل كل عناصر التراث المحلي والإنساني العام، بجانب صون مواقع التراث والاعتناء بتشييد المتاحف، ومتابعة التعريف بعراقة الدولة عبر شتى المنصات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.

الذاكرة الثقافية

إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل في هذا الصدد، وكما يؤكد عدد من الباحثين والمتخصصين لـ «البيان» ركيزة وجذوة استدامة لقوة عناصر الهوية الوطنية، وحضور التراث الإماراتي، وذلك عبر برامج عمل تضمن الحفاظ على التراث الثقافي المادي والمعنوي، وتطوير سُبل تنظيمه وإدارته والترويج له، وتشجيع المجتمع على صونه وممارسته بمختلف أشكاله.

وقد كان تأسيس وإطلاق العديد من المتاحف والمنصات الثقافية، في إطار مساعي التطوير الثقافي التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجال الثقافة والفنون، حيث رسمت ملامح الهوية التاريخية العريقة والحضارية الحديثة لدولة الإمارات، وخاصة في إمارة أبوظبي، وكانت خير تجسيد لرؤى ومساعي سموه في هذا الإطار. كما تنضوي في السياق مبادرات وتوجيهات سموه بشأن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والتي تحتضن عدداً من أهم المعالم الثقافية في المنطقة والعالم.

وكان لحرص وتوجيهات واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كبير الدور في إدراج مدينة العين في إمارة أبوظبي كأول موقع إماراتي على قائمة التراث العالمي للبشرية عام 2011.

قامة وقيمة

وفيما يتعلق بالدور الريادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مجال رعاية ودعم التراث، يقول عبد الله ثاني راشد المطروشي: في البداية أعزي نفسي وشعب الإمارات بالمصاب الجلل، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. كذلك نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بتولي سموه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضيف: لا يخفى على أحد اهتمام قادة دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير كل ما من شأنه رفعة الدولة والمواطن في كل مجالات الحياة، وفي ما يتعلق بالتراث فقد أولى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، اهتماماً منقطع النظير في كل مجالات التراث.

ويؤكد المطروشي أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو امتداد لنهج المؤسسين في الاهتمام بكل نواحي التراث البحري والبري والفنون والحرف، والجدير بالذكر أن سموه أسس لجنة تعنى بكل ما يتعلق بفرع التراث «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية» وأوكل إليها تنظيم وتطوير مسارات التراث والمشاركات المحلية والدولية لتمثيل الدولة في مجال التراث، مع التركيز على أحد أهم عناصر زي الرجل الإماراتي عبر التاريخ.

اهتمام كبير

من جانبه، قال الباحث والكاتب في التراث فهد المعمري: إن التراث والاهتمام به وصونه دائماً ما كان في صلب اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من خلال دعم سموه لصون تاريخ وتراث الإمارات، عبر العديد من المبادرات التي تعنى بالعادات والتقاليد والمواقع التراثية والآثار والمتاحف. ويوضح المعمري: وعلى خارطة الدور المنفرد لسموه في هذا الجانب مهرجان قصر الحصن، بجانب الاهتمام بكل ما يتعلق بالتراث غير المادي مثل التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، إضافة إلى المعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، وكذلك المواقع التراثية والثقافية، كما لم يغفل سموه المهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية. ومن هذه الرؤية الثاقبة، عمل سموه على استثمار الكوادر البشرية واستقطابهم في مجال التراث، بشقيه المادي وغير المادي.

شغف وحرص

ويشير الباحث الإماراتي في التراث جمعة خليفة بن ثالث الحميري إلى أن الموروث وتكويناته، كانت ولاتزال تمثل عنصراً مهماً من شغف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، انطلاقاً من قناعة سموه أن التراث الشعبي يشكل مخزوناً جوهرياً لا ينضب للهوية المجتمعية لدولة الإمارات، ويرى أنه يتجلى بخصوصية التقاليد والعادات الشعبية بما تمثله من أداة معرفية ومجتمعية للحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية الوطنية، وفي ظروف مواكبة التطور الحضاري السريع الذي يمر به العالم اليوم دون استثناء، كما يشكل فرصة لتحاشي أخطار ضياع ملامح الهوية الوطنية في ظل تأثيرات العولمة، حيث يواصل سموه في سياق ذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، فالإمارات لم تقف عند مرجعية التراث والمواقع التاريخية وارتباطها فقط بالمحلية، بل واكبت تأثيرها الإنساني العظيم.

مبادرات

ويتابع: وعبر العديد من المبادرات، برزت جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تحويل التراث بشقيه المادي والمعنوي إلى نمط تتوافر فيه خصائص التماهي مع التطور والتنمية التي تشهدها في مختلف القطاعات، وجزء من الهوية المجتمعية، لتتجسد مفاهيم التراث في مختلف أشكال الحياة، ابتداءً من الاهتمام بالتراث المادي المرتبط بالمتاحف والأماكن الأثرية وصولاً إلى التراث المعنوي والفنون والعادات الموروثة. وتعكس المهرجانات التراثية التي تستضيفها الدولة على مدار العام، مثل مهرجان قصر الحصن ومعرض الصيد والفروسية ومهرجان الشيخ زايد وغيرها من المهرجانات، صورة واضحة عن التراث الأصيل للشعب الإماراتي، خصوصاً بعد نجاحها في استقطاب الزوار من كل مكان في العالم.

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