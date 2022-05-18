فكر نيّر ونجاحات استراتيجية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الدكتور محمد حسن عبد الحافظ خبير التراث الثقافي غير المادي أن التراث الثقافي يمثل لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شأناً استراتيجيّاً وطنيّاً بامتياز. وليس مجرد ملف في المجال الثقافي، وذلك لأن الإمارات ترى التراث، بكل مكوناته، عصب هويتها، ومدماكاً من مداميك اتحادها، كما عززت الإمارات من قيمة التراث الثقافي بوصفه منصة رئيسة ترتكز إليها في علاقاتها الدولية.

وتابع: يحفل هذا التراكم بإنجازات كثيرة، حيث نجحت الإمارات في تسجيل عدد من عناصر التراث في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو، سواء من خلال الملفات الوطنية المنفردة، أم الملفات المشتركة وتواصل مؤسسات الدولة وخبراؤها العمل المثمر على إدراج العشرات من عناصر التراث والمواقع التاريخية والطبيعية في قوائم اليونسكو، ويتواصل هذا التراكم الإماراتي الراسخ في مجال التراث الوطني والإنساني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإننا نرى في الأفق دولة الإمارات منارة العالم المضيئة لصون التراث الثقافي، واستدامة عناصره وقيمه الاجتماعية والثقافية والفنية.

وأشار إلى أن للإمارات مبادرات نوعية عدة في الشأن التاريخي والتراثي هدفت إلى حماية التراث الثقافي في عدة مناطق من العالم، ومنها دعم عمليات تمويل التراث الثقافي وترميمه وإنشاء شبكة دولية للملاذات الآمنة لحماية وحفظ الممتلكات الثقافية المهددة بالخطر، ما أسهم في حفظ معالم التراث العالمي وحمايتها من الاندثار، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني الذي تنتهجه الإمارات منذ القدم.

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