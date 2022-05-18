ياشِبه زايد

المصدر: شعر: د. عارف الشيخ

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ياشِبهَ «زايدَ» أرسِلْ ظلَّك العـَالي

إلى مَشارف دُنيـانا بإجـلالِ

«بو خالدٍ» بدأ المِشوارُ أوّلــُه

بزايدٍ فلتكُن مِشوارَنا التّالي

«بوراشدٍ» قال عنك الحقَّ كِلمتَهُ

وقولُ «بوراشدٍ» أغلى مِن الغالي

لِحُكمك اليوم أبعادٌ تخيَّلها

«بوراشـدٍ» فانطلِق يا نسلَ أقيالِ

أتيتَ تحملُ إنسانيـّةً كرُمتْ

ورثتَها فاروِها حبـّاً لأجيالِ

يا حِصنَ وحـْدتِنا يا فخر دَولتِنا

ترجمتَ في عالَمٍ قـولاً بأفعالِ

للاقتصادِ لقد أطلقتَ أرْفــِدةً

بالعين نلحظُهـا لا القيلِ والقالِ

طوَّرتَ كلَّ صناعاتٍ لنا عظُمَت

ريادةً صُغتَها فـي شكلِ تَمثالِ

وأنت محبـوبُ شعبٍ يا ابن زايدِنا

تزهـُو بأكرمِ أعمامٍ وأخوالِ

كريمُ نفسٍ سخيُّ الكفِّ ترسلُها

وقت الإغاثة غيثاً جـــدَّ هَطّالِ

تحنُو على الشعب تشفيهم إذا مرضُوا

بإذن ربّك كم تَحني لأطفالِ

ذو رؤيةٍ إنْ تخطِّطْ فالمـَدى أفُقٌ

يمتـَدُّ أكثرَ من آلافِ أميالِ

يا بانيَ المَجد سِر نحو العُلا قُدمًا

ونحنُ خلفك يا قَيدومَ أبطالِ

أسّْ لنا مئةً أخرى نُحمِّلها

تفاؤُلاً ولتُحقّـقْ كلَّ آمالِ

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