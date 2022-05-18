«إسعاف دبي» تحقق معدل استجابة دقيقتين في القرية العالمية

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

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كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عن تحقيق 2.05 دقيقة كزمن استجابة خلال موسم القرية العالمية الـ26، حيث نجحت كفاءاتها البشرية من المسعفين في تأمين زوار القرية الذين بلغ عددهم 7.8 ملايين ضيف خلال موسمها الذي امتد لمدة ستة أشهر.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»: نستعد كل عام لتغطية هذا الحدث الثقافي الترفيهي من خلال وضع خطة متكاملة يقودها فريق عمل يقف على احتياجات الحدث من الموارد البشرية والفنية والتخصصية للتعامل مع جميع التحديات في ظل الظروف المختلفة، وعليه فإن فريق «إسعاف دبي» تعامل مع 1568 بلاغاً أثناء الموسم و1574حالة. 90% منها حالات بسيطة، وبلغت أوقات الذروة الحد الأعلى في أيام الجمعة حيث وصلت البلاغات إلى 353 بلاغاً، في حين أن أوقات الذروة كانت بين الثامنة والتاسعة مساءً.

وأضاف: بناءً على الإحصائيات تبين أن عدد الإصابات من الإناث اللاتي تلقين الخدمة الإسعافية 964 مقارنة بعدد الذكور المصابين 609، وكانت أعلى فئة عمرية لمعدلات طلب الإسعاف من 26 إلى 40 عاماً، وأوضح الدراي أن أكثر أنواع البلاغات كانت بلاغات الحالات المرضية، حيث بلغت 625 بلاغاً، مؤكداً أن 97% من البلاغات تمت الاستجابة لها في أقل من 4 دقائق.

وأشار إلى أن المؤسسة اتبعت إجراءات مبتكرة لتقليل زمن الاستجابة، حيث قامت المؤسسة بتخصيص مسار خاص لمركبات الطوارئ للاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية العالمية، كما تم إعادة توزيع الطواقم الإسعافية في المداخل والمخارج لبوابات القرية العالمية للحرص على الاستجابة السريعة للحالات.

وأكد الدراي حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الدائم على تقديم خدمات عالمية تنافسية تليق بطموح دبي في أن تكون المدينة الأولى عالمياً، موضحاً أن تغطية الفعاليات والأنشطة والأحداث العالمية التي تستضيفها دبي سنوياً تدار بكفاءة وجودة عالية من خلال استخدام أحدث التقنيات والممارسات العالمية لضمان توفير الأمان للجميع.

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