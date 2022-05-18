المدير العام لبلدية دبي لــ«البيان »: 860 مؤسسة غذائية جديدة في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري المدير العام لبلدية دبي لــ«البيان» عن تسجيل 860 مؤسسة غذائية جديدة في الربع الأول من عام 2022 وإدخالها بنظام التفتيش الذكي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة المطردة، بالرغم من تداعيات «كوفيد 19»، تعد مؤشر انتعاش في هذا القطاع، الذي بات يتبوأ درجة متقدمة في ريادة الأعمال وزيادة في استقطاب المزيد من الزوار والسائحين، وكان لمعرض إكسبو 2020 الأثر الفعال في جلب هذا التنوع والزيادة في المؤسسات الغذائية والتي تعد بدورها أحد التحديات التي تواجه إدارة سلامة الغذاء ما سيقابله خطط استراتيجية وحلول ذكية لضمان سلامة الغذاء وبالتالي سلامة المستهلكين والمجتمع، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بمنظومة صحة عامة وسلامة مهنية آمنة، وأضاف داوود الهاجري أن عدد المؤسسات الغذائية في دبي بلغ 21 ألفاً و150 مؤسسة غذائية حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري.

آلية التفتيش

وعن آلية التفتيش على المؤسسات الغذائية أوضح المدير العام لبلدية دبي أنه يتم التفتيش الدوري الروتيني والميداني من خلال نظام التفتيش الذكي، إذ إن المؤسسات الغذائية مصنفة وفقاً للعمليات التي تجرى بها إلى 3 تصنيفات رئيسة: عالية الخطورة وهذه تشمل المطاعم وما بحكمها وأيضاً الفنادق والمصانع، ومتوسطة الخطورة: وتشمل المخابز الصغيرة والمستودعات وغيرها، ومنخفضة الخطورة: مثل البقالات والأكشاك...

وتابع: تتم برمجة زيارات التفتيش للمفتشين من خلال نظام التفتيش الذكي الديناميكي إذ تعتمد دورية برمجة زيارات التفتيش على التقييم السابق للمؤسسة بالإضافة إلى التصنيف الذي تم ذكره آنفاً. هذا في ما يخص الزيارات الروتينية المبرمجة التي يتم بموجبها تقييم المؤسسات الغذائية.

كما تتم بعض الزيارات الأخرى عبر النظام الذكي وهي: زيارات المتابعة ويتم تنفيذ هذا النوع من الزيارات للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة في الزيارات الروتينية، وأيضاً يتم التركيز على متابعة المؤسسات ذات التقييم المتدني من أجل رفع المستوى الفني والصحي للمؤسسات الغذائية.

ولمتابعة فعالية تطبيق برنامج المشرف الصحي في المؤسسات الغذائية وتعزيز الرقابة الذاتية، وزيارات البلاغات ويتم تنفيذ هذه الزيارات للاستجابة للبلاغات الواردة عبر مركز الاتصال على الرقم 800900 وضمان إنجازها في الوقت المحدد وفقاً لمؤشر جودة إغلاق البلاغات في تقرير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء عن طريق فريق متخصص في التفتيش الغذائي إذ يتم إجراء عمليات التحقق فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية في البلاغات التي يتم التأكد من صحتها والتنسيق مع المفتش المسؤول في المنطقة لإجراء متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

تقييم

وتقوم بلدية دبي بتقييم المؤسسات الغذائية في زيارات التفتيش الروتينية المبرمجة عبر النظام، إذ تمنح المؤسسات وفقاً لنتائج التفتيش درجات تقييم وبطاقة تقييم،

ودرجات التقييم هي: A, B,C,D,F إذ إن تقييم A يعني ممتازاً والمؤسسة مستوفية جميع الاشتراطات الصحية اللازمة وتقييم B يعني جيداً جداً والمؤسسة مستوفية معظم الاشتراطات الصحية، وتقييم C يعني جيداً وأن المؤسسة مستوفية الاشتراطات الأساسية فقط وفي حاجة للتطوير، وتقييم D يعني متوسطاً وأن المؤسسة غير مستوفية بعض الاشتراطات الصحية الأساسية وبها العديد من المخالفات التي تستوجب إجراءات تصحيحية فورية، أما تقييم F فيعني ضعيفاً والمؤسسة غير مستوفية الاشتراطات الصحية الأساسية وبها مخالفات ذات خطورة عالية وفي حالة تكرار هذا التقييم في الزيارة اللاحقة يتم إيقاف العمل مؤقتاً بالمؤسسة الغذائية إلى حين تطبيق جميع الإجراءات التصحيحية ورفع مستوى تقييمها.

متابعة

وأوضح أن بلدية دبي كشفت عن تكثيف التفتيش على المؤسسات الغذائية في شهر رمضان، وتم تنظيم ورديات العمل في الشهر الفضيل للمفتشين الميدانيين بما يتناسب وساعات عمل المؤسسات الغذائية كما يتم تنظيم حملات مكثفة على عمليات العرض الخارجي للأغذية للمؤسسات الغذائية قبل الإفطار والتركيز على المطابخ الشعبية نسبة لازدياد حجم العمل في شهر رمضان، وأيضاً تغطي الحملات الفعاليات الرمضانية والخيم الرمضانية بالفنادق وغيرها كما يتم قبيل عيد الفطر المبارك تكثيف الزيارات على محال بيع الشوكولاته والحلويات الشعبية والعربية.

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