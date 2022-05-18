«جمارك دبي» تطوّر ابتكارات نوعية لفحص البضائع ومعاينتها

المصدر: دبي – البيان

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توجت جمارك دبي إنجازاتها بتطوير ابتكارات جمركية نوعية لفحص البضائع ومعاينتها، وقد حرصت الدائرة على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، ليكون ركيزة أساسية لريادة خدماتها وإجراءاتها لتعزيز التنمية المستدامة، ولدعم خطتها الاستراتيجية 2021 – 2026، وأصبح الابتكار مبدأ أساسياً لبيئة العمل في الدائرة، تسير عليه وفق خطط وبرامج مستمرة.

ومن خلال مركز الابتكار، إنجازات رائدة خلال الثلث الأول من 2022، عبر تنفيذ المركز مجموعة من المبادرات الرائدة، واستقباله للأفكار والابتكارات الجديدة، مع إجراء التحديثات عليها، وما أفرز عنه تطوير مبادرة طائرة بدون طيار تحتوي على جهاز للمسح الإشعاعي لإشعار المفتشين بمستوى الأمان في البضائع.

نتائج

وقال حسين الفردان، مدير أول مركز الابتكار في جمارك دبي: «نجح مركز الابتكار في تحقيق نتائج نوعية من خلال تطوير الابتكارات الرائدة التي فازت بالمراكز الثلاثة الأولى في الدوري، والتي توجت نجاحه بعد أن تم خلاله تنظيم 100 ورشة عمل هجينة في مختبر واحة الابتكار بالدائرة، وأثمرت ورش العمل عن رصد وتحديد 600 تحد جمركي جرى العمل على تقديم المعالجات لها.

إنجاز

توج مركز الابتكار في جمارك دبي جهوده المتصاعدة لتطوير الابتكارات الجديدة محققاً إنجازاً جديداً في تطوير الأفكار ومنها ابتكاري «الابتكار النوعي طائرة الفحص الذكية للحماية من مخاطر الإشعاع» و«الجهاز الجمركي الذكي لتحليل الحقائب».

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