«كهرباء دبي» تستعرض دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الجاهزية للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسعى لدعم النمو الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويد الملايين من سكان دبي وزوارها بخدمات عالمية المستوى وحلول طاقة مبتكرة، بما يثري الحياة ويضمن سعادة ورفاهية جميع المعنيين، ويعيد صياغة مستقبل المؤسسات الخدماتية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الأول للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في الشرق الأوسط، والذي عقد في فندق جراند حياة في دبي تحت شعار «تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول»، حيث استعرض دور الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز الجاهزية للمستقبل.

وسلط المؤتمر الضوء على إنجازات المؤسسات الرائدة في المنطقة وخارجها وشارك الخبراء رؤاهم حول الابتكار والتكنولوجيا والتحول والخطط المستقبلية لدعم تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط.

تنافسية

وقال معالي الطاير: «قبل سنوات، قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار: «هدفنا أن نكون ضمن الأفضل عالمياً في الابتكار خلال السنوات المقبلة، لأن الاستمرار في سباق التنافسية يتطلب أفكاراً جديدة وإدارة متجددة، وقيادة للتغيير بطرق وأدوات مختلفة».

وأود أن أسلط الضوء على بعض النتائج العالمية المتميزة التي حققتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال فترة الجائحة، والتي تؤكد مرونة ورشاقة الهيئة، إضافة إلى عدد من أبرز مشاريعنا في مجال التحول خلال تلك الفترة ومن أبرزها تقليل معدل انقطاع الكهرباء إلى 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي، وتقليل نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي إلى 3.3% مقارنة مع 6 - 7% في أوروبا والولايات المتحدة، وتقليل نسبة الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 5.3% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

كما نجحت الهيئة في رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية. كما أسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحسين كفاءة الإنتاج بنسبة 37.63% بين عامي 2006 و2021».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حصدت 383 جائزة مرموقة منذ عام 2015، من بينها الجائزة العالمية من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة في عام 2020، وتعد الهيئة المؤسسة الأولى والوحيدة خارج أوروبا التي تحصل على هذه الجائزة.

مستقبل مستدام

وتابع معالي الطاير: «تركز استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين مستقبل مستدام لمتعامليها والمجتمعات التي تخدمها عبر الابتكار والتكنولوجيا. وتركز مبادرتنا 10X، والتي تستند إلى التحول الرقمي المؤسسي، على أربعة 4 محاور لتقديم تجربة جديدة في مجال المؤسسات الخدماتية لدبي والعالم هي: الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية. وتدعم الهيئة وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.»

وذكر معالي الطاير أمثلة للمشاريع المبتكرة التي تستخدم التقنيات المستقبلية والتي ستمكن هيئة كهرباء ومياه دبي من التحول إلى مؤسسة خدماتية رقمية بالكامل ومن بينها: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتبلغ قدرته الإنتاجية الحالية نحو 1.5 جيجاوات وستصل إلى 5 جيجاوات بحلول عام 2030.

محطات

تسعى هيئة كهرباء ومياه دبي إلى زيادة انتشار محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، والتي بلغ عددها أكثر من 325 في عام 2021 إلى ما يزيد على 1000 محطة بحلول عام 2025، الأمر الذي يشجع المزيد من أفراد المجتمع على شراء السيارات الكهربائية.

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