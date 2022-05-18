إقبال لافت على تباشير رطب النغال العماني في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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شهد سوق الفجيرة وصول رطب النغال العماني، الذي وصل فيه سعر الكيلوجرام مع بداية الشهر الجاري إلى 100 درهم، ليسجل السعر انخفاضاً تدريجياً ليصل الآن إلى 55 درهماً للكيلو غرام الواحد. بدأ موسم الرطب مع إطلالة موسم الصيف الذي يمتاز فيه رطب النغال العماني بثمارها التي تنمو وتنضج في وقت أسرع من باقي أصناف الرطب الأخرى، لتكون أولى التباشير في الأسواق الإماراتية، حيث يتم عرضها بأسعار مرتفعة لقلة المعروض منها على طاولات البيع.

وتشهد أولى التباشير إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث استقبلوا هذه التباشير بالفرحة وتوافدوا لشراء رطب النغال العماني رغم أسعاره المرتفعة، التي تعتبر بشارة خير للأهالي مع بداية فصل الصيف، حيث يحمل موسم تباشير الرطب في طياته البشرى السارة، لما تزخر به النخلة من حبات الرطب الغنية بمذاقها الطيب، ولما تمثله من مكانة مهمة في قلوب أهالي الإمارات، باعتبارها عنصراً أساسياً في غذاء الناس منذ القدم، وتعتبر أشجار النخيل وثمارها اليانعة مصدر فخر لدى المزارعين التي تمثل لهم مصدراً للرزق والخير والبركة.

وأشار المزارع علي الضنحاني من مدينة دبا أن تباشير موسم الرطب المحلي الإماراتي بدأت مبكراً في بعض الأصناف مثل الخواطر، وذلك مع بداية شهر مايو، لافتاً إلى أن تباشير الرطب عبارة عن حبات معدودة في القطف، قد لا تتعدى العشر حبات.

معروض

وقال محمد زكريا بائع للرطب إن السعر مرتفع لقلة المعروض من رطب النغال العماني، لافتاً إلى أنهم يسارعون لبيع أول حصاد ولو كان بكمية قليلة لتحقيق المكسب المادي الجيد، موضحاً أن أولى التباشير دوماً تلقى إقبالاً كبيراً من المواطنين لشرائها، مشيراً بأنه من المعروف أن كل صيف ينتظر الناس الرطب المبكر لذلك يحرصون على توفير الرطب لحظة اكتمال نضوجه في الأسواق.

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