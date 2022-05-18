ضاحي خلفان يوجه بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ«الداخلية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، كافة القيادات الشرطية وفرق العمل واللجان المختلفة على مستوى الدولة، بالعمل على سرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوزارة الداخلية.

وأضاف معاليه علينا أن نبذل المزيد من الجهد ونعمل جاهدين على تسريع تنفيذ خططنا، والعمل على تحقيق أهداف المسار الاستراتيجي للوزارة، ويكون لنا السبق في تنفيذ برامجها خلال الخمسين عاماً المقبلة. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة للعام الجاري 2022م، الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وناقش المجلس عدداً من المواضيع الهامة المطروحة على جدول أعماله متخذاً القرارات الخاصة بشأنها.

استجابة

واستعرض المجلس النتائج العامة لمؤشر زمن الاستجابة للبلاغات للعام الماضي 2021م، مع عرض مقارنة مرجعية لزمن الاستجابة للبلاغات في عدد من دول العالم، ما يبين المركز الريادي للدولة في تحقيق أفضل زمن مستهدف للاستجابة بين تلك الدول. وناقش المجلس بعض السياسات ذات الأولوية في تطبيق الإجراءات المتعلقة بضبط المطلوبين، كما اطلع المجلس على نتائج المجالس واللجان الفرعية للعمليات التابعة لمجلس قيادات الشرطة، للربع الأول من العام الجاري 2022م، وما تم تنفيذه من قرارات حول عدد من القضايا الشرطية.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز