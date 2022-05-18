إنجازات وأرقام قياسية لـ«النيابة الاتحادية» في 2021

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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واصلت النيابة العامة الاتحادية دورها الحيوي في تقديم حزمة متكاملة ونوعية من الخدمات الإلكترونية والذكية في إطار جهودها للتحول الرقمي، خلال عام 2021، ضمن خطتها الاستراتيجية، محققة إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة.

واستطاعت النيابة الاتحادية، أن تحقق جملة من الإنجازات خلال العام 2021، وتجلى ذلك في محافظتها على الريادة والتنافسية في كل ما تقدمه من خدمات تضمن للمجتمع حقوقه، كونها ممثلة عنه من أجل تحقيق رسالتها في توفير نظام قضائي عادل وتطوير تشريعات رائدة تضمن سيادة القانون.

مؤشرات

وأظهرت المؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي لعام 2021، حجم الإنجاز المحقق، حيث حققت النيابات نسب تصرف وصلت إلى 99% في نيابة النقض، و92% في نيابات الاستئناف، وبذلك تكون النيابات من خلال العمل المتفاني لوكلاء النيابة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من الحفاظ على التميز في نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية بنسب تفوق التسعين بالمائة، والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة. وبلغ إجمالي عدد القضايا الوارد إلى نيابات الاستئناف 37 ألفاً و621 قضية منها 34 ألفاً و631 قضية تم التصرف فيها، بينما سجلت نيابة النقض 1465 قضية منها 1457 قضية تم التصرف فيها، في الوقت الذي ورد إلى النيابات الكلية 55 ألفاً و579 قضية منها 41 ألفاً و265 قضية تم التصرف فيها.

احصاءات

ولفتت الإحصاءات العامة للنيابات الاتحادية الخاصة بأحكام الإدانة، بمختلف النيابات الكلية والجزائية والتخصصية والاستئنافية، تسجيل 28 ألفاً و471 حكماً، بنسبة إدانة وصلت إلى 97% بواقع 27 ألفاً و526 حكم إدانة و945 حكم براءة.

وبينت الإحصائيات والأرقام المنشورة، تحقيق نسبة 100% في مؤشر تسليم المطلوبين دولياً، و100% في مؤشر تنفيذ المساعدات الدولية. ووفقاً للمؤشرات الاستراتيجية للنيابة العامة الاتحادية لعام 2021، فقد وصلت نسبة القضايا المحفوظة صلحاً إلى 23%، ونسبة تصرف النيابات الاتحادية في القضايا ضمن المدد الزمنية المستهدفة إلى 90%، ونسبة المكلفين إلى المحبوسين احتياطاً عند الإحالة للمحكمة إلى 58%.

عن بعد

وبلغ عدد الأوامر الجزائية التي أصدرتها النيابة الاتحادية «عن بعد» 11 ألفاً و998 أمراً، فيما وصل عدد إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية «عن بعد» إلى 101 ألف و446 إجراء، وعدد تنفيذ الطلبات المقدمة «عن بعد» إلى 153 ألفاً و876 طلباً، وعدد التحقيقات التي تم إجراؤها «عن بعد» إلى 9 آلاف و730 تحقيقاً.

ووصل إجمالي عدد التظلمات المقدمة إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال عام 2021، إلى 211 ألفاً و774 تظلماً، منها 190 ألفاً و898 تظلماً تم البت فيها، بنسبة قبول وصلت إلى 52%.

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