33 % انخفاض حوادث المرور الجسيمة في عجمان خلال 3 أشهر

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت إمارة عجمان خلال الربع الأول من العام الحالي وقوع 8457 حادثاً بسيطاً و24 حادثاً جسيماً، نجم عن هذه الحوادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 شخصاً، بانخفاض الحوادث الجسيمة 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وقع 36 حادثاً جسيماً أدت إلى وفاة 4 أشخاص، و7403 حوادث بسيطة، وفق الإحصائيات المرورية الصادرة عن إدارة المرور والترخيص بشرطة عجمان.

وكشف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ «البيان» عن انخفاض نسبة حوادث الدهس بنسبة 41%، مشيراً إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت وقوع 13 حادث دهس، بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي وقوع 22 حادث دهس. وأكد أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت 27 إصابة وبينما الفترة نفسها من العام الماضي كان عدد المصابين 46 مصاباً، وذلك بانخفاض عدد الإصابات عن العام الماضي بنسبة 41%. وعن المؤشرات الإحصائية المرورية الخاصة بالمخالفات التي سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي، أشار إلى انخفاض نسبة المخالفات المرورية الغيابية، موضحاً أنه خلال العام الحالي تم تسجيل 40 ألف مخالفة بينما الفترة نفسها من العام الماضي تم تسجيل 53 ألف مخالفة غيابية وبمعدل انخفاض 24%، وبينما بلغت نسبة عدد مخالفات السير الحضورية 10 آلاف مخالفة حضورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 13 ألف مخالفة حضورية، ذلك بمعدل انخفاض 10154 مخالفة حضورية وبنسبة 23%.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز