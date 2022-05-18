نزيل عربي يستثمر وقته في ترميم 1000 كتاب

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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كأي شاب يرغب في البحث عن فرصة جيدة للعمل قدم إلى الدولة من بلده العربي ويحمل شهادة في إدارة الأعمال، وبالفعل حصل على الوظيفة بعرض مناسب وبدأ حياته المهنية إلى أن تبدلت أحواله بين عشية وضحاها بسبب مشكلات عاطفية ونفسية ولم يعد يهتم بعمله، وقام بارتكاب جريمة لم يكن يتوقع أن يقوم بها، وكانت تلك اللحظة الفاصلة في حياته، إذ حكم عليه بالسجن 7 سنوات، وبدأ مسار حياته يختلف خلف الأسوار.

كان اليوم الأول في السجن غريباً مع سماع إغلاق الأبواب الواحد تلو الآخر حتى وصل إلى مكان إقامته بمشاركة آخرين من جنسيات مختلفة لا يعرف من هم، اختلفوا في كل شيء إلا الجريمة فجميعهم ارتكبوا جرائم يعاقبون عليها، ولم تكن الساعات تمر، وتوقف عقله عن التفكير، ومثل الكثير من النزلاء الجدد فضل الانطواء وعدم الحديث مع الآخرين، ولم يتمكن من مشاركتهم أنشطتهم اليومية.

اقترب منه أحد المشرفين وشرح له كيفية الاستفادة من وجوده في السجن وأن هذا الأمر سيخفف عنه كثيراً بل سيمنحه طاقة جديدة لاستكمال الحياة التي كان يشعر بأنها توقفت بوجوده خلف الأسوار، اقتنع قليلاً وطلب بعض الوقت، وما هي إلا أيام حتى بدأ يتجاوب مع زملائه ويتبادل الحديث معهم، واختار الذهاب إلى المكتبة وأعجب جداً بطريقة ترميم الكتب، وبالفعل ألحق بدورة لتعلمها وأتقن هذا الفن حتى وصل عدد الكتب التي قام بترميمها إلى 1000 كتاب.

استفادة

مرت الأيام وشعر بأن تلك التجربة المريرة يجب أن تتحول إلى استفادة مستقبلية وتعاونت معه إدارة السجن، فوفرت للجميع سبل التعلم وتطوير الذات كافة، وبدأ استثمار خبرته في الدعاية والإعلانات والتسويق والترجمة إلى الفرنسية والإنجليزية في مساعدة أقرانه على تعلم أساسيات التسويق الناجح، إضافة إلى زيادة الوازع الديني داخله وندمه الشديد على فعلته التي يتمنى ألا تتكرر بأي شكل. وقال المقدم حمد راشد محمد المري مدير إدارة السجن المركزي بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي: إن شرطة دبي تمتلك سنوات طويلة في التعامل مع الجنسيات والقضايا والحالات المتنوعة كافة التي تلحق بالإدارة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء، وفق المعايير العالمية.

برامج

وأضاف المقدم حمد إنه يتم تأهيل النزلاء وفق برامج إدارة تعليم وتدريب النزلاء التي تضم أقسام البرامج التعليمية، إضافة إلى البرامج الرياضية، والتدريب المهني وغيرهما، مشيراً إلى أن أهم المبادرات التي تقدمها الإدارة العامة للنزلاء تقديم منحة دراسية بدرجة البكالوريوس لنزلاء المؤسسات العقابية في تخصص إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، إذ تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لتوفير كل العلوم والبرامج المختلفة لتأهيل النزلاء لنيل أعلى درجات العلوم والمعارف.

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