«استشاري الشارقة» يناقش تعزيز المنظومة الأمنية

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت الجلسة الـ 14 لمجلس الشارقة الاستشاري التي عقدت في مقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس مختلف أعمال ومهام القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتعزيز المنظومة الأمنية في الإمارة.

حضر الجلسة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس إلى جانب عدد من كبار الضباط المسؤولين في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأثنى اللواء سيف الزري الشامسي في مستهل الجلسة على تفاعل المجلس الاستشاري مع كافة القضايا الشرطية والموضوعات الأمنية وإيلاء جهاز الشرطة الأهمية ودوره في التواصل مع القيادة العامة، مشيداً بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للقيادة العامة المتواصل بكافة الإمكانات والموارد لتمكين القيادة من أداء دورها في نشر الأمان والأمن بكافة مناطق الإمارة. واستعرض الشامسي في عرض مرئي أبرز أعمال وإنجازات القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال 2021 حيث قدر مؤشر الشعور بالأمان بشكل عام في الشارقة بـ 99.4 في المائة بواقع 99.6 في المائة خلال النهار و95.7 في المائة، أثناء التجول وحيداً ليلاً خارج المنزل.. فيما حققت الإمارة انخفاضاً في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة بنسبة 7.6 في المائة بمعدل 39.95 جريمة مقارنة بالعام 2020 و سجلت انخفاضاً في مؤشر الجرائم المكتشفة من المجهول ‏والتي وصلت نسبتها إلى 21 في المائة.. بينما بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها لكل 100.000 نسمة من السكان نحو 408.8 وبنسبة انخفاض قدرها 7 في المائة مقارنة بالعام 2020.

كما أشار عدد من كبار الضباط إلى أن إجمالي عدد كاميرات المراقبة في الشارقة بلغ 44 ألفاً و643 كاميرا موزعة على مختلف شوارع الإمارات والمنشآت الاقتصادية (محلات الصرافة والذهب) وفي المنشآت الحيوية والحكومية منها 1044 كاميرا أمنية ذكية وضعتها القيادة لمراقبة حركة الطرق بقيمة وصلت لـ 40 مليون درهم.

مشروع

قال سيف الزري الشامسي إن القيادة العامة لشرطة الشارقة قدمت مشروعاً متكاملاً حول أهمية إنشاء مبنى لإعادة تأهيل المدمنين، وسيتم إدراج المشروع ضمن موازنة الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن القيادة تسعى بشكل كبير لتوطين مختلف الوظائف لديها حيث تقدر نسبة التوطين في القيادات العليا 100% وفي الوظائف الإشرافية 99.6 % والتخصصية 46 % كما تم خلال الربع الأول من 2022 تعيين 22 مواطناً وفي العام الماضي تم تعيين 250 مواطناً. وأضاف أن الإمارة تضم 18 منطقة صناعية وقد تم تصميم برامج أمنية خاصة لها.

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