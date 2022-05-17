سفير النمسا يمنح هيئة الشارقة للآثار وسام الميدالية الذهبية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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منح الدكتور أندرياس ليبماه هولتمسان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، هيئة الشارقة للآثار وسام الميدالية الذهبية والمقدم من وزارة التعليم والعلوم والبحوث الاتحادية في النمسا، ممثلة في الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعيسى يوسف مدير إدارة الآثار بالهيئة، وذلك تقديراً لجهودهما المبذولة في التعاون المشترك بين الهيئة وجمهورية النمسا في مجال التنقيب الأثري.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبنى هيئة الشارقة للآثار بحضور سفير النمسا ووفد من وزارة التعليم والعلوم والبحوث الاتحادية في جمهورية النمسا وعدد من موظفي الهيئة، حيث أثنى سفير النمسا في كلمته خلال الحفل بالعلاقات الثنائية بين إمارة الشارقة وجمهورية النمسا في مجال التنقيب عن الآثار وأهمية المكتشفات الأثرية.

وثمن الدكتور صباح عبود جاسم مبادرة الجانب النمساوي بمنحه الجائزة، معرباً عن اعتزازه بعلاقات التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وفي سياق متصل، نظمت هيئة الشارقة للآثار جلستين افتراضيتين الأولى بعنوان «بانونيا في العصور الرومانية» قدمها الدكتور أندرياس ليبماه سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان «رسم صورة أكبر: نتائج ثلاث سنوات من العمل الميداني المشترك في كلباء»، قدمها الدكتور كريستوف شول رئيس البعثة الأثرية النمساوية العاملة تحت إشراف هيئة الشارقة للآثار في كلباء.

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