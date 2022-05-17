«أشغال الشارقة» تنجز حديقة مويلح التجارية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إنجاز الدائرة للأعمال الإنشائية في حديقة مويلح التجارية العامة والصديقة للطفل على مساحة 7329 متراً مربعاً وجرى تسليمها لبلدية الشارقة.

وأشار رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة إلى أن أعمال الحدائق وتنفيذ المماشي المطاطية، تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بإنشاء حديقة تخدم أهالي المنطقة وتكون متنفساً لهم، وهو ما يعكس رؤية سموه الرامية إلى إنشاء الحدائق والمتنزهات في أحياء مدن ومناطق إمارة الشارقة.

خطة

وقالت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بالدائرة «تضم الحديقة التي تأتي ضمن الخطة التنموية للدائرة الملبية لاحتياجات المجالس البلدية كل المرافق والخدمات العامة والارتقاء بالمشهد الجمالي والحضاري ومواكبة برامج التنمية والتطوير التي تعيشها الإمارة، وللتشجيع على ممارسة رياضة الجري في بيئة صحية وطبيعة ملائمة.

وبعد دراسة شاملة أعدتها الدائرة تم خلالها استغلال المسارات الواقعة بالشكل الأمثل، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يولي القطاع البيئي وتوفير المتنفسات الطبيعية للأهالي والمقيمين أهمية كبيرة لاسيما الحدائق التي تخدم كبار السن والأطفال والأمهات.

ممشى

وتوفر الحديقة كل الخدمات والمرافق من ممشى مطاطي بطول 300 متر وعرض 3.75 أمتار ونافورة تفاعلية تحيط بها جلسات استراحة وملعب متعدد الاستخدام لكرة القدم والسلة والطائرة ومبنى للحراسة وشبكة متكاملة لري المزروعات من مسطحات خضراء، كما تضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال مظللة وبأرضية مطاطية لكل الفئات السنية على مستوى عالٍ من الترفيه، وجرى أيضاً توصيل الكهرباء والمياه وتركيب أعمدة الإنارة وإنشاء الأسوار التي تحافظ على خصوصية الحديقة على طول 358 متراً وارتفاع مترين ويتفرع منها أربعة أبواب بالإضافة إلى كل الغرف الخدمية، كما تم إحاطة الحديقة بالكامل بأحواض زراعية.

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