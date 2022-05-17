رئيس الدولة يواصل تقبل تعازي قادة الدول الصديقة في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم التعازي و المواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله".. من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية و فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون.

و أعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة إلى أنجال الشيخ خليفة " رحمه الله " وعموم أسرة آل نهيان الكرام في فقيد الوطن سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجزيه الجزاء الأوفى لما قدم لوطنه وأمته.

و استحضر المعزون بكل تقدير مآثر الفقيد و ما تحلى به من محبة لشعبه و ما بذله من جهد لتعزيز قيم العدل و الرحمة إلى جانب العمل المخلص من أجل وطنه و الإنسانية خلال مسيرة حافلة بالعطاء.

تقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبوظبي كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

كما هنأ أصحاب الفخامة قادة الدول الصديقة .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنين له التوفيق في قيادة الدولة نحو مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون والعمل المشترك لما فيه الخير للجميع.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأصحاب الفخامة لما أبدوه من مشاعر نبيلة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم فيما توجه سموه بالشكر لما عبروا عنه من أمنيات و تهان صادقة بانتخابه رئيسا للدولة متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الصديقة دوام التقدم والأمن والاستقرار.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد تقبل في وقت سابق التعازي بفقيد الوطن من فخامة تيودورو أوبيانج أنجيما رئيس جمهورية غينيا الاستوائية و معالي بانجيوتيس بيكرامينوس نائب رئيس وزراء جمهورية اليونان ومعالي دون براموديناي وزير الخارجية نائب رئيس وزراء تايلاند و معالي هارجيت ساجان وزير التنمية الدولية في كندا.

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