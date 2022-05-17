محمد بن راشد: الله حبانا بالأخ والصديق والقائد ... محمد بن زايد

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الله حبا الإمارات بأخيه وصديقه القائد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فهو ذخر الوطن وسند الوطن.

وقال سموه: "أخي محمد صمام الأمان .. أخي محمد ذخر الوطن وسند الوطن .. ورهان أبناء الإمارات على مستقبل الإمارات" .

"أخي محمد صمام الأمان .. أخي محمد ذخر الوطن وسند الوطن .. ورهان أبناء #الإمارات على مستقبل الإمارات"



صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم @HHShkMohd pic.twitter.com/ySTuiHOWdN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2022

وأضاف سموه : الله حبانا بالأخ والصديق والقائد ... محمد بن زايد

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