بلدية رأس الخيمة تمنع التخييم على الشواطئ العامة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أصدرت دائرة بلدية رأس الخيمة، أمس الثلاثاء، قراراً بمنع التخييم على الشواطئ العامة، بعد شكاوى الأهالي ومرتادي الشواطئ من تلك الظاهرة العشوائية والتي تحتل المواقع الرملية على الواجهات البحرية المفتوحة، في ظل عودة عشاق السباحة وقضاء الأوقات الليلية لممارسة هوايتهم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت البلدية في القرار الذي أصدرته، نتيجة لقيام مرتادي الشواطئ بالتخييم العشوائي دون صدور قرار أو تصريح من دائرة البلدية بتخصيص مواقع للتخييم.

وقد نتج عن ذلك تشويه المظهر العام للإمارة، بعد قيام أصحاب العلاقة بإغلاق الشواطئ بأكملها، والتعدي على الممتلكات العامة وعدم إعطاء فرصة لمرتادي الشواطئ بالاستمتاع بالأماكن العامة نظراً لقيام هذه الفئة بتخصيص وإغلاق المنطقة الساحلية.

وأكدت بلدية رأس الخيمة، عدم وجود قرار أو تصريح يسمح بالتخييم على الشواطئ البحرية المفتوحة، وتهيب دائرة البلدية بأفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات الصادرة لتجنب التعرض للمخالفات والمساءلة القانونية، والتعاون على المحافظة على المنظر العام للإمارة، إذ تعد هذه الشواطئ متنفساً لجميع أفراد المجتمع ومناطق جاذبة للسياح فلا يجب التعدي عليها وإغلاقها بأية وسيلة كانت، وفي حال وجود استفسار حول ذلك يرجى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 800661.

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