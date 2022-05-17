محمد بن زايد يتقبل تعازي الرئيس التركي في وفاة فقيد الوطن الشيخ خليفة

المصدر: البيان

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تقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصل اليوم "الثلاثاء"، أبو ظبي، لتقديم واجب العزاء .

ورافق أردوغان في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ومستشار الرئيس سفر طوران، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد يتقبل تعازي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وفاة فقيد الوطن الشيخ #خليفةhttps://t.co/W4awRbI6yG#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8F9NxTxnV5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 17, 2022

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