البرلمان الأوروبي يهنئ الإمارات بانتخاب محمد بن زايد رئيساً

المصدر: وام

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وجه البرلمان الأوروبي التهنئة لدولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة.

وأعربت رئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، هناء نيومان، عن تمنياتها لدولة الإمارات المزيد من الازدهار والنهوض تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونعى البرلمان الأوروبي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد وقدم تعازيه لشعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقالت نيومان في بيان " أتقدم مع زملائي بأحر التعازي لشعب ولحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة" منوهة بمناقب المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حيث خطت دولة الإمارات خطوات غير مسبوقة من النمو والتحديث مما جعلها مركزًا عالميًا للتجارة والتبادل الثقافي والسياحة.

وأكدت ان وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية سيواصل العمل على ترسيخ شراكة سياسية وبرلمانية قوية ودائمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلسها الوطني الاتحادي.

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