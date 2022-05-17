المجلس الوطني الاتحادي يبحث التعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية الروسية

المصدر: وام

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التقت لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي اليوم برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، سعادة أرسين كانوكوف رئيس مجموعة لجنة الصداقة للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية مع المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة كل من: ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، ومعالي الدكتور علي النعيمي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقدم وفد الجمعية البرلمانية الفيدرالية الروسية تعازيه الحارة للمجلس الوطني الاتحادية ودولة الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، كما قدم التهنئة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسياً لدولة الإمارات.

وأكدت سعادة سارة محمد فلكناز خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأشادت سعادتها بعلاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، والتطلع لتقوية هذه العلاقات بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين البرلمانين عام 2018.

كما جرى خلال اللقاء التباحث حول مجموعة من القضايا والموضوعات البرلمانية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والبرلمانين الصديقين.

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