طرق دبي تستأنف تشغيل 4 خطوط عبر المدن وتطلق خطاً جديداً

المصدر: البيان

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تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل (4) من خطوط الحافلات عبر المدن في 19 مايو الجاري، وذلك بفضلِ العودة الكاملة للحياة إلى طبيعتها بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب على التنقّل بالحافلات عبر المدن.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن الخطوط الأربعة للحافلات عبر المدن، التي ستعود إلى العمل هي: (E100) الذي تنطلق حافلاته من محطة الغبيبة في دبي إلى إمارة أبوظبي، والخط: (E201) الذي تنطلق حافلاته من محطة حافلات الغبيبة في دبي إلى مدينة العين، والخط: (E315) الذي تنطلق حافلاته من محطة مترو اتصالات في دبي إلى منطقة مويلح في إمارة الشارقة والخط: (E700) الذي تنطلق حافلاته من محطة حافلات الاتحاد في دبي إلى إمارة الفجيرة.

وتطلق الهيئة كذلك في 19 مايو الجاري خطاً جديداً للحافلات العامة، بهدف التحسين والتطوير المُستَمِرّينِ للتكامل بين شبكة النقل الجماعي والتخطيط الحضري في الإمارة. وسيعمل الخط المذكور، الذي أُطلِقَ عليه الرقم (F38) وهو من الخطوط المُغَذّية لمحطات المترو، من محطة مترو عقارات جميرا للجولف مارّاً بعدد من المناطق ليصل إلى مدينة دبي الرياضية.

وأوضح شاكري أن الخط (F38)، الواصل بين محطة مترو عقارات جميرا للجولف ومدينة دبي الرياضية مروراً بمدينة دبي للإنتاج، سيعمل ابتداءً من الساعة 06:00 صباحاً حتى الساعة: 12:30 صباح اليوم التالي وبزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

وأضاف: كما سَنُجرى في التاريخ ذاته تعديلات على عدد من الخطوط منها تمديد مساري الخطين: (50) و(N30) ليصلا إلى محطة حافلات المدينة العالمية، وتحسين زمن التقاطر في دمج الخطين: (D03) و(D03A) ليصبح الخط (D03) فقط، وتمديد مسار الخط (367) مروراً بمدرسة البحث العلمي.

وختم مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بتأكيد الحرص الدائم على تقديم أفضل خدمات النقل الجماعي وأكثرها كفاءةً إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تسعى الهيئة باستمرار إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة لتقديم خدمات آمنة ومستدامة في مجال النقل الجماعي ومنها الحافلات العامة في عموم إمارة دبي.

وتخضع الطلبات الواردة إلى الهيئة من جهات مختلفة في الإمارة إلى دراسة جدوى وبحث مستفيض ومسوح ميدانية قبل التدشين الفعلي للخدمة.

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