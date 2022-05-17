الإمارات تتأثر بكتلة غبار بشكل تدريجي

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، تأثير كتلة الغبار المحملة على بعض مناطق الدولة بشكل تدريجي، تبدأ على الغرب ثم تمتد إلى المناطق الساحلية والداخلية.

ويخف الغبار تدريجياً غدا الأربعاء مع استمرار الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن رياح شمالية غربية نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/ساعة وتكون مثيرة ومحملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، وذلك من الساعة 09:30 وحتى الساعة 22:00 اليوم الثلاثاء 17/05/2022.

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