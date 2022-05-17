مريم الرميثي: رؤية محمد بن زايد جسدت دعم التماسك الأسري وأبرزت مدى تعايش المجتمع

المصدر: وام

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أعربت سعادة مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية عن ثقتها الشديدة بأن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ستشهد مزيداً من النجاحات في شتى المجالات، وسيكون خير خلف لخير سلف خاصة في ظل ثبات نهج الدولة القويم والمحافظة على مكتسباتها.

وقالت سعادتها: " نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، منح أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الثقة في قيادته.. فهو خير من يقود مسيرة النهضة والتنمية الإماراتية التي ترسخ رؤية الإمارات وتعزز خطوات مسيرتها التنموية، انطلاقاً نحو حقبة جديدة زاخرة بالعطاء والإنجازات تعكس الصورة الزاهية للإمارات ومكانتها العالمية الراسخة.. وتعاهد مؤسسة التنمية الأسرية بكافة كوادرها سموه على الولاء والبذل والعطاء والإخلاص في القول والعمل، سائلين الله أن يوفقه لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".

وأكدت أن المرحلة التاريخية التي تستهلها الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تستكمل دورها الرائد عالمياً، حيث ارتبط اسم سموه بالإنجازات الكبيرة في تعزيز مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة، ونشر ثقافة التسامح في العالم، وساهم في إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتعزيز التنمية الشاملة في الدولة.

وأشارت سعادتها إلى أن الرؤية الاستشرافية والمبادرات الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جسدت دعم التماسك الأسري لمجتمع دولة الإمارات بشرائحه المختلفة والمتمثلة في الأطفال والشباب والفتيات والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأبرزت مدى تعايش المجتمع تحت راية التآخي والتماسك والاستقرار الأسري، لتوفير سبل العيش الكريم، وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى دعم الأسر المتعففة في العديد من الدول على مستوى العالم.

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