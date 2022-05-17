99.4 % نسبة الشعور بالأمان في الشارقة خلال 2021

المصدر: الشارقة -عصام الدين عوض

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة خلال مناقشة دور الشرطة في جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن الشعور بالأمان بشكل عام في 2021 بلغ ''99.4%؛ بواقع 99.6% خلال النهار و95.1% أثناء التجول ليلا وحيداً.

كما أكد قائد عام شرطة الشارقة أن الإمارة حققت انخفاضا في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة بنسبة 7.6 بالمائة بمعدل 39.95 جريمة مقارنة بالعام 2020 وانخفاضا في مؤشر الجرائم المكتشفة من المجهول ‏والتي وصلت نسبتها إلى 21 بالمائة. بينما بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها لكل 100.00 نسمة من السكان نحو 408.8 وبنسبة انخفاض قدرها 7 بالمائة مقارنة بالعام 2020.

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