"اجتماعية الشارقة" تمنح 9764 مستفيداً بطاقة "سند" المصرفية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كشفت علياء الزعابي، مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن الدائرة منحت 9764 بطاقة "سند" المصرفية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية للحالات المسجلة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث توزعت هذه البطاقات على كافة الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة.

وبينت أن الارتفاع في نسب الحالات المسجلة أدى بدوره إلى ارتفاع في حجم وقيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة في السنوات السابقة، والسبب يعود إلى ظروف الحياة وارتفاع غلاء المعيشة، موضحة بأنه في حال تحسنت ظروف المستفيد ماديا بوجود دخل مالي له أو وجود من يتولى رعايته وتحمل مسؤوليته من زوج أو ابن أو راتب وغيره، وبالتالي لا يعود بحاجة إلى مساعدة اجتماعية الأرامل والمطلقات والمتقاعدين.

متقاعدون

أما أكثر الفئات المستفيدة مت المساعدات الاجتماعية فهي فئة الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المنخفض من المتقاعدين المسجلين، والمتقاعد الذي يستلم مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والمتقاعد المستفيد من دعم الأجور.

وتشير الزعابي، إلى أن كافة المعلومات حول المستفيد من كافة الفئات، يتم الاستطلاع عن أوضاعه المختلفة عبر ربط استعلامي مع مختلف الدوائر الحكومية بالدولة وهي تفوق ال20 جهة استعلامية في الشارقة.

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