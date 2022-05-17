عبدالله بن زايد لبلينكن: بقيادة محمد بن زايد نتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، انتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وتقدم بلينكن بالتعازي إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

وبحث سموه خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية. وعبر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز