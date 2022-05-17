عبدالله المطوع: استكمال لمسيرة البذل والعطاء

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد الإعلامي عبدالله المطوع أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خير امتداد، للمغفور لهما، والده المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، وخيرة رجال الوطن الأوفياء والمخلصين الذين وهبوا أنفسهم لخدمة شعب الإمارات، والنهوض بهم نحو الريادة على كافة الصعد، آثراً حياته لتحقيق الرخاء والاستقرار للمجتمع، متمسكاً بمبادئ وقيم القادة المؤسسين، ومستكملاً مسيرة من سبقوه بالبذل والعطاء لخدمة شعبه ووطنه والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

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