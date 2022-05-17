رئيس الدولة يواصل تقبل التعازي في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لليوم الثالث تقبل تعازي قادة الدول الشقيقة والصديقة ورؤساء وفودها في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقد تقبل سموه التعازي في قصر المشرف بالعاصمة أبوظبي، من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا، وديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، والأمير ويليام دوق كامبريدج، وغزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، ورومان غولوفيتشينكومان رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، وعلي أسادوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وأماري أكيرا المبعوث الخاص لرئيس وزراء اليابان، وشانغ جي ون المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا، وروسلان كازاكباييف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وأبكر مناني وزير دولة في تشاد، وآدم باكورو زكاري ممثل رئيس جمهورية بنين وسفيرها لدى الرياض.

وقدم قادة الدول ووفودها خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في فقيد الوطن الكبير، مستذكرين مآثره الطيبة الخيرة وحكمته، التي تجسدت في سياسة دولة الإمارات من حكمة واعتدال وتعاون بناء ودعوة إلى السلم والسلام ومساعٍ دؤوبة متواصلة لترسيخ الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم سيراً على نهج والده المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الدولة.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كل من، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ.

كما هنأ قادة الدول الشقيقة والصديقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه قيادة دولة الإمارات متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة وقيادة الدولة نحو مرحلة جديدة تعظم ازدهارها ومكتسباتها وإنجازاتها لما فيه الخير لشعب الإمارات والعالم.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن جزيل شكره وتقديره للمعزين لما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في فقيدهم، كما توجه سموه بالشكر والتقدير لما عبروا عنه من التهاني والأمنيات بانتخابه رئيساً للدولة، متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة والصديقة مزيداً من التقدم والازدهار ودوام نعم الأمن والأمان والاستقرار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز