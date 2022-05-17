انتخاب محمد بن زايد تاريخ جديد في النهضة والازدهار

المصدر: متابعة - البيان ووام

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أكد مسؤولون أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد ذو نهج متفرد وشخصية تمتلك الرؤية الثاقبة والحكمة الصائبة والعزم والحسم.

وهنأوا سموه بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، مشيرين إلى أن انتخابه استمرار لنهج الإمارات الراسخ في تبني الطموحات التنموية الكبرى، كما يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة: «عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائداً ذا نهج متفرد، ورث النبوغ في إدارة البلاد من مؤسس الدولة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارات في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، فغدت واحة أمن وأمان، ومحط أنظار العالم باحتسابها نموذجاً مفضلاً للعمل والعيش، فقد عمل سموه بكل إخلاص لتعميق علاقات الصداقة والاحترام مع دول العالم، ما انعكس على التنمية الشاملة في الدولة بقطاعاتها كافة».

من جهتها، قالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيس مجلس سيدات أعمال الشارقة: «نتقدم لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بالتهنئة بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً لدولة الإمارات العربيّة المتحدة، ويطيب لنا في هذه المناسبة العظيمة أن نبارك لأنفسنا وشعبنا وقيادتنا الرشيدة، مبايعين سموه على أن نكون أبناء أوفياء في مسيرة دولتنا نحو التنمية المستدامة تحت ظلّ قيادته الحكيمة، متطلعين إلى مرحلة جديدة من التمكين في الصعد كافة ومنها المرأة الإماراتية، بفضل رؤية سموه التي لطالما أولاها اهتماماً ومكانةً كبيرة».

خطوات

بدوره، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «نبارك لأنفسنا ولأبناء الإمارات والمقيمين كافة على أرضها انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، ونرى في سموه قائداً ملهماً، ستحقق الإمارات في عهده خطوات تنموية تعزز تنويع اقتصاد الإمارات وترتقي بالتنمية المجتمعية وتعزز مسارها الناهض في المستويات كافة».

كما قال الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: «يمثل انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، استمراراً لنهج الإمارات الراسخ في تبني الطموحات التنموية الكبرى التي لا تعرف المستحيل، منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد والمغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد».

من جانبها، هنأت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ما سيكون بلا شك مؤثراً في تاريخ الإمارات والعالم أجمع. وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصية تمتلك الرؤية الثاقبة والحكمة الصائبة والعزم والحسم، وقد شارك بكل فاعلية في كل مجال من مجالات التطور والتقدم في دولة الإمارات.

بدوره، قال الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً لدولة الإمارات يؤكد ثقة قادتنا وشعبنا بقدرة سموه على قيادة الدولة لمسيرة الخمسين المقبلة، والسير بالدولة القويّة، التي ترسّخ السلام، نحو الريادة العالمية، وتعزيز جودة الحياة، ورفاهية المواطن، مضيفاً: نبايع سموه على الولاء المطلق، والعمل والإخلاص، وأن نكون جنوداً صادقين، نفدي هذا الوطن بأرواحنا.

تنمية

وقال المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، إن التعليم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل أهم مرتكزات استدامة التنمية والتطور، واستشراف المستقبل، واحتسابه القاعدة الصلبة في مرحلة ما بعد النفط، مستلهماً الرؤى من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ أسس دولة الإمارات ونهضتها في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع التعليمي. وأوضح أن اهتمام سموه بالتعليم لا يقتصر على وضع الرؤى والأفكار فحسب، وإنما امتد إلى المتابعة والزيارات الميدانية والمبادرات النوعية، واستقبال الطلبة وتكريم المتميزين، والتوجيهات السديدة بتوفير جميع المعطيات التي تعزز مسيرة التطور العلمي.

كما أكد الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن دولة الإمارات بتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، اختصرت مراحل عدة في تجارب التعليم والتعلم لتصل إلى النضوج في منظومتها، باختصار المراحل والأدوات الداعمة في كل مرحلة من مراحل تطور التعليم، ليصل إلى مرحلة التمكين في غضون خمسين عاماً، إذ وضعت التعليم ضمن أهم أولوياتها.

وأكد علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله» رئيساً للدولة يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، لافتاً إلى أن سموه أسهم في السنوات والعقود الماضية في رسم مسيرة الإمارات وبناء نهضتها، من خلال رؤيته الاستشرافية.

كما أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات مرحلة قادمة تعد بنهضة جديدة لهذا الوطن الغالي نحو المزيد من الرفعة والازدهار والرقي، موضحاً: يأتي هذا الانتخاب مجسداً الثقة العميقة للمجلس الأعلى للاتحاد وشعب دولة الإمارات بقائدها الفذ.

وقالت ريم بن كرم، مديرة نماء للارتقاء بالمرأة: إنّ انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، حفظه الله، رئيساً لدولة الإمارات يمثّل مرحلة جديدة في مسيرة دولتنا، فسموه خير خلف لخير سلف ولطالما كان وما زال قائداً حكيماً له بصمات عظيمة وعطاء كبير أسهم في تفرّد الإمارات في الكثير من المجالات.

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