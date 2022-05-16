عبد الله بن زايد يستقبل بلينكن في أبوظبي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وتقدم بلينكن بالتعازي إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وأكد سموه أن دولة الإمارات، تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

حضر اللقاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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