محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي بشار الأسد ورمضان قاديروف

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالين هاتفيين من بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان الصديقة، قدَّما خلالهما التعازي والمواساة في الفقيد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، منوهين بالمناقب الحميدة للراحل الكبير وسيرته الطيبة ودوره في نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس بشار الأسد ورمضان قاديروف عن شكره وتقديره لما عبَّرا عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات، متمنياً لسوريا الشقيقة والشيشان الصديقة الخير والنماء والازدهار.

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