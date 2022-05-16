محمد بن حميد القاسمي: محمد بن زايد قائد ملهم ومبدع

المصدر: وام

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قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة: نبارك لأنفسنا ولكافة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة ونرى في سموه قائدا ملهما ستحقق الإمارات في عهده خطوات تنموية تعزز تنويع اقتصاد الإمارات وترتقي بالتنمية المجتمعية وتعزز مسارها الناهض على كافة المستويات.

وأضاف أن لسموه أدوارا ومواقف عظيمة ومشهودة في مجال الاهتمام بنهضة الإنسان الإماراتي وتمكين الشباب وتحفيز طاقاتهم للعمل على ابتكار الحلول المستقبلية والأفكار التي تتصف بالإبداع وبُعد النظر والتخطيط الذي يستهدف تمكين الإنسان ومواصلة نهج زايد واستكمال مرحلة العطاء والتمكين التي انطلقت في عهد الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله.

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