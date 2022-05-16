جواهر بنت عبدالله القاسمي: محمد بن زايد يجسد مرحلة إزدهار جديدة للإمارات

المصدر: وام

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قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مديرة مؤسسة "فن".. إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئيساً للدولة يجسد مرحلة جديدة من النهوض والازدهار في دولة الإمارات تبني على ما تأسس في مرحلة التمكين التي قادها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" لتستكمل الطموحات التي تحقق منها الكثير في كافة المجالات التنموية وفي مقدمتها الارتقاء بوعي الإنسان وتأهيله وتثقيفه ما رسّخ مكانة الدولة عالميا منذ عهد القائد المؤسس زايد وأتاح لجميع أبناء وبنات الإمارات الفرص للإسهام بمواهبهم في ارتياد آفاق الإبداع المختلفة.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي " كل الشعوب تختزن في ذاكرتها مواقف وصور من حكمة وحنكة قادتها المؤثرين والروح القيادية لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتجسد كموهبة أصيلة صقلها بالتجارب والمواقف النبيلة التي عكس من خلالها إستعداده الفطري لخدمة شعب الإمارات وقيادته نحو المستقبل الآمن والمزدهر وسموه يراهن دائما على الطاقات الشابة وعلى تحفيز المواهب وستحقق الإمارات في عهده المزيد من الإنجازات على صعيد الارتقاء بالمجتمع.

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