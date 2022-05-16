ماجد بن سلطان القاسمي: رؤية محمد بن زايد تستهم في نهضة الوطن وتقدمه

المصدر: وام

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أكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رئيساً للدولة يعزز رؤيته التي ستسهم في نهضة الوطن وتقدمه ورخائه في كافة المجالات وانعكاس ذلك على المواطن والوطن.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتمتع بحكمة استثنائية ورؤية فذة ستسهم في تقدم الإمارات ومواصلة تطورها لتكون دولة في مصاف الدول المتقدمة التي تنطلق من قاعدة همها المواطن والمقيم ثم تقديم يد العون لشعوب العالم أجمع.

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