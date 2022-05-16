سلطان بن عبدالله القاسمي: انتخاب محمد بن زايد رئيساً يبني طموحات الدولة التنموية الكبرى

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أكد الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة يمثل استمرارا لنهج الإمارات الراسخ في تبني الطموحات التنموية الكبرى التي لا تعرف المستحيل منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي إن الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا للدولة تنتقل إلى مرحلة جديدة ستحقق خلالها قفزات في مجالات التنمية والنهوض الشامل بفعل نظرة سموه الاستراتيجية إلى المستقبل والتي برزت ملامحها خلال رحلة توليه لمختلف المواقع التي أظهر فيها نموذج القائد الملهم الوفي لمجتمعه والحريص على ريادة الإمارات ورخاء شعبها والمقيمين على أرضها.

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