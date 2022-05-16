فاهم القاسمي : محمد بن زايد قائد نابغ ذو نهج متفرد

المصدر: وام

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قال الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة أن الإمارات العربية المتحدة عرفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قائداً ذا نهج متفرد ورث النبوغ في إدارة البلاد من مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الهل ثراه" وأسهم في ترسيخ مكانة الإمارت في مختلف قطاعات التنمية الإقتصادية والتنموية والإستثمارية فغدت واحة أمن وأمان ومحط أنظار العالم كنموذج مفضل للعمل والعيش.

وأضاف الشيخ فاهم القاسمي - بمناسبة إنتخاب المجلس الأعلى للإتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة - إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عمل بكل إخلاص لتعميق علاقات الصداقة والإحترام مع دول العالم ما انعكس على التنمية الشاملة في الدولة بكافة قطاعاتها وبوتيرة متصاعدة ومتسارعة في آن واحد لتستحق تحت ظل هذا الفكر القيادي أن تكون دولة عالمية وذات تجربة ملهمة.

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