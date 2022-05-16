الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وصحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:23، والمد الثاني عند الساعة 01:40، والجزر الأول عند الساعة 08:03، الجزر الثاني عند 19:21.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:03، والمد الثاني عند الساعة 22:02، والجزر الأول عند الساعة 16:41، والجزر الثاني عند الساعة 04:45.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 75 15 دبي 36 26 75 15 الشارقة 36 25 80 15 عجمان 34 25 75 25 أم القيوين 36 24 80 15 رأس الخيمة 38 25 75 15 الفجيرة 37 31 50 10 العين 41 27 40 10 ليوا 41 26 80 15 الرويس 37 24 60 15 السلع 40 26 55 15 دلما 37 25 80 10 طنب الكبرى 30 26 80 10 طنب الصغرى 30 26 80 10 أبو موسى 30 26 80 10.

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