ميثاء الشامسي: محمد بن زايد .. العتاد الذي للدهر يذخر

المصدر: وام

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هنأت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة شعب الإمارات والأمتين العربية والاسلامية قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" والتي بلا شك ستكون مؤثرة في تاريخ الإمارات والعالم أجمع.

وقالت معاليها إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهل من نبع الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتدرج في تكوينه على نهج زايد وقيم وإرث مجتمع الإمارات، كما استسقى من منهج الخير للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله وأحسن مثواه.

ونوهت معاليها إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مارس بجدارة الحياة السياسية وواصل إلمامه بكل القضايا المحلية والإقليمية والدولية التي عاصرها وتعامل معها، واكتسب موجهات الحكم السديد والقيادة الرشيدة بعلمه وعمله، وجمع مع ذلك أسمى قيم الإنسانية فمنذ نشأته يؤمن سموه بأن المعرفة أساس القوة، وأن الإنسانية مفتاح القلوب وأن السلام نهج الحياة وأن العطاء نهج الحاكم وراعي الرعية.

وقالت إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شخصية تمتلك الرؤية الثاقبة والحكمة الصائبة والعزم والحسم، وقد شارك بكل فاعلية في كل مجال من مجالات التطور والتقدم في دولة الامارات، مما رسخ إسم الإمارات ومكانتها، يوجه ويعمل ويتابع، فهو العضيد الوفي لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، وهو السند الذي يكمل الجهود البناءة لتحقيق رؤى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجهود إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، يعطي بلا حدود ويعمل بلا كلل من أجل أن ينعم شعب الإمارات بالأمن والأمان، والعيش الكريم.

واختتمت معاليها بالقول : حفظك الله قائدنا وراعينا، فأنت العتاد الذي للدهر يذخر.

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