محمد مطر الكعبي: إنجازات محمد بن زايد حجزت مكانا وتقديرا للإمارات في نفوس الشعوب

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسا لدولة الإمارات يؤكد ثقة قادتنا وشعبنا، في مقدرة سموه، لقيادة الدولة لمسيرة الخمسين القادمة، والسير بالدولة القويّة، التي ترسّخ السلام، نحو الريادة العالمية، وتعزيز جودة الحياة، ورفاهية المواطن والاستقرار والاطمئنان الذي ينعم به شعب الإمارات، منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال الكعبي : عرف شعب الإمارات والعالم أجمع، حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإنجازاته على الصعيدين المحلي والعالمي في المجالات العلمية والاقتصادية والدينية والإنسانية والتي ارتقت بدولتنا، لتحجز مكانًا وتقديرا في نفوس الشعوب وبين الدول.

وأضاف : نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على الولاء المطلق، والعمل والإخلاص، وأن نكون جنوداً صادقين، نفدي هذا الوطن بأرواحنا تحت قيادة سموه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز