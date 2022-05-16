رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة العالم

المصدر: أبوظبي ــ وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا، وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، والملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وفرانك فالتارشتاينماير رئيس ألمانيا، وجوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، وشهباز شريف رئيس وزراء باكستان، وبوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

كما قدم التعازي إلى سموه قادة عدد من الدول الصديقة والشقيقة وملوكها ورؤساء حكوماتها. وأعرب القادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد وعموم عائلة آل نهيان الكرام وإلى شعب الإمارات في راعي المسيرة المباركة، مؤكدين أن الشيخ خليفة، رحمه الله، كان قائداً حكيماً ملهماً حظي بمحبة الجميع واحترامهم لما رسخه من قيم التسامح والسلام والانفتاح.

كما هنأ القادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ليكمل المسيرة الملهمة التي بدأها المؤسسون ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص لرفعة الدولة ومكانتها، متمنين لسموه التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة والعمل لما فيه الخير لشعبه وشعوب العالم أجمع، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الراسخ والساعي إلى الخير للجميع.

من جانبه أعرب سموه عن جزيل شكره وتقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها القادة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.. وشكرهم سموه لتهنئتهم بتوليه رئاسة الدولة متمنياً لهم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم وبلدانهم دوام الازدهار والاستقرار.

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