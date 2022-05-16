لليوم الثاني.. رئيس الدولة يتقبل تعازي قادة الدول والوفود في وفاة الشيخ خليفة

المصدر: أبوظبي - وام

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تقبّل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، التعازي والمواساة في وفاة فقيد الوطن الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.. من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

كما تقبل سموه التعازي من.. أسعد بن طارق آل سعيد ممثل صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، والمشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة في مملكة البحرين، والأمير مولاي رشيد شقيق عاهل المملكة المغربية الشقيقة.

كما قدم التعازي إلى سموه، قادة عدد من الدول الصديقة والشقيقة وملوكها ورؤساء حكوماتها، وهم كل من.. الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، وفرانك فالتارشتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وإبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف، وشوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزباكستان، وإسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل، وأوهورو موقاي كنياتا رئيس جمهورية كينيا، والدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان، وبوريس جونسون رئيس وزراء المملكة المتحدة، وشهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والدكتور فيليب مبانغو نائب رئيس تنزانيا، والدكتور أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية جمهورية بنغلاديش، والدكتورة بيسيرا توركوفيك نائب رئيس مجلس الوزراء في البوسنة والهرسك.

وتقبل سموه تعازي.. الدكتور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور نايف الحجرف أمين عام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في دولة الكويت، والدكتور بندر بن فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، وحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

وأعرب قادة الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء حكوماتها ووفودها، ومسؤولو الهيئات والمنظمات.. عن أصدق تعازيهم ومواساتهم إلى أنجال الفقيد، وعموم عائلة آل نهيان الكرام، وإلى شعب الإمارات في الفقيد.. سائلين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويجزيه خير المثوبة، جزاء ما قدم لوطنه وشعبه وأمته، ويلهم عائلته وشعب الإمارات الصبر والسلوان في المصاب الجلل.. مؤكدين أن الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، كان قائداً حكيماً معطاء، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، وستبقى أعماله خالدة على مستوى الوطن وخارجه.

وتقبل التعازي، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كل من.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وعدد من الشيوخ.

كما هنأ قادة الدول والمسؤولون.. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، لقيادة دولة الإمارات، ليكمل مسيرة القادة المؤسسين، ومن سار على نهجهم في العمل والإخلاص، لرفعة الدولة ومكانتها، متمنين له التوفيق في حمل هذه الأمانة العظيمة، والعمل لما فيه الخير لشعبه والعالم أجمع، انطلاقاً من نهج دولة الإمارات المتواصل منذ تأسيسها، والساعي إلى كل خير شعوب العالم أجمع.

من جانبه، أبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جزيل شكره تقديره للمشاعر الصادقة التي أبداها المعزون تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.. كما شكرهم سموه لتهنئته بتوليه قيادة الدولة، والتمنيات الطيبة الصادقة التي عبّروا عنها لسموه.. متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم الشقيقة والصديقة وبلدانهم، دوام الخير والتقدم والرخاء.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من الأمير تشارلز أمير ويلز ولويد أوستين وزير الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.. قدما خلالهما تعازيهما ومواساتهما إلى سموه ولشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما هنأ الأمير تشارلز ولويد أوستين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربين عن خالص تمنياتهما لسموه بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء تحت قيادته.

من جانبه عبّر سموه عن شكره وتقديره للأمير تشارلز ووزير الدفاع الأمريكي لتعزيته وما عبّرا عنه من مشاعر طيبة تجاه سموه ودولة الإمارات وشعبها.

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