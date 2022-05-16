صقر بن محمد القاسمي: بصمات بارزة في مسيرة الاتحاد

المصدر: الشارقة - وام

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بارك الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، انتخابه رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي: نبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد مئوية الاتحاد والذي وضع بصمات بارزة على مسيرة الاتحاد وأسهم بإخلاص في بناء قواتنا المسلحة وترسيخ علاقات متميزة بدول العالم.

وأضاف: سنواصل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرحلة الريادة لنحافظ على مكانتنا في مصاف الدول المتقدمة.

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