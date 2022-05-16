قنصل كازاخستان: قائد استثنائي رسم مستقبل الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد راوان جومابيك، القنصل العام لجمهورية كازاخستان في دبي والإمارات الشمالية، أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، قائد استثنائي أرسى الأسس القوية التي عززت حضور الإمارات على خارطة الدول الأكثر تطوراً وتقدماً في العالم.

وقال: أتقدم بأحر التعازي لدولة الإمارات قيادة وشعباً، بهذا المصاب الجلل، وأسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأضاف لقد كانت رؤية المغفور له الشيخ خليفة لمستقبل الإمارات وحرصه على توفير الحياة الكريمة لأبنائها مرجعاً قامت عليه جميع مشاريع وخطط التنمية المستدامة.

وتابع: قاد المغفور له الإمارات في واحدة من أهم مراحل تطورها، فقد شهدت الدولة في عهده تطورات كبيرة.

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